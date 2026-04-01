米連邦最高裁＝2月、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米連邦最高裁は3月31日、LGBTQ（性的少数者）の未成年の性的指向や性自認を変えようとする「転向療法」を禁じた西部コロラド州の州法について、言論の自由を保障する憲法修正第1条に違反する恐れが高いと判断した。米メディアによると、同様の法律は全米20州以上に存在。性的少数者の権利擁護にとって痛手となった。判事9人のうち、8人の多数派意見。原告は