サッカーのワールドカップの欧州プレーオフ決勝が日本時間1日、各地で行われ、日本（FIFAランク18位）の1次リーグF組の最後の枠に同38位のスウェーデンが決定した。8大会連続8回目の出場となる日本は1次リーグでオランダ、チュニジア、スウェーデンと3戦行う。前回の32か国から48か国が参加となった今大会。2022年のカタール大会ではドイツ、スペイン、コスタリカと強豪揃いのグループに入った日本。決勝トーナメントに進出した