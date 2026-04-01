【KIRIN WORLD CHALLENGE】(ウェンブリー)日本 1-0(前半1-0)イングランド<得点者>[日]三笘薫(23分)<警告>[日]渡辺剛(90分+3)、小川航基(90分+4)├聖地ウェンブリーに三笘薫が舞った!! 最後は耐え抜いた森保J、イングランドに歴史的初勝利!!├歴史的イングランド撃破も三笘「自信はありました」逞しさ増す日本代表├「パスを出せてよかった」中村敬斗が好アシスト…イングランド初撃破に「正直鳥肌が立つ」└中盤の底で