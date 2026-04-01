[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]日本代表は敵地ウェンブリーでイングランド代表に勝利。MF鎌田大地(クリスタル・パレス)は「自分たちが狙っていた試合展開だったと思う」と振り返った。ボール支配率で上回られながらも、粘り強くチャンスを待った。前半23分に待望の決定機。MF三笘薫がプレスバックからボールを奪うと、近くにいた鎌田がダイレクトですかさずカウンターのスイッチを入れる。