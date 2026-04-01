[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]日本代表MF堂安律(フランクフルト)は右ウイングバックで攻守にハードワークし、聖地ウェンブリーでの歴史的な対イングランド戦初勝利に貢献した。「守備的な時間が多かったので自分の特長が出たかというとクエスチョンだけど、限られた時間の中で攻撃では違いを作れたかなと思うし、さらに磨きをかけていきたい」。イギリス遠征でチームキャプテンを務めた背番