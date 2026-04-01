[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]ウェンブリーでの勝利をアシストした。日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)は前半23分、MF三笘薫からのパスを受けて左サイドを突破。PA左外から冷静に折り返し、三笘のゴールをお膳立てした。「前回のスコットランド戦から三笘選手とはいい形を作れていた。ゴール前でカットインしたときに、三笘選手がフリーだったので。パスを出せてよかった」。日本はこの1