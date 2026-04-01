[3.31 欧州PO決勝 スウェーデン 3-2 ポーランド]スウェーデン代表が3月31日に北中米ワールドカップ欧州プレーオフ決勝でポーランド代表を3-2で破り、2大会ぶりのW杯出場を決めた。この結果、日本代表のW杯GLの対戦相手がオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデンに正式決定した。スウェーデンとはGL最終節で対戦する。スウェーデンは2大会ぶり13回目の出場。今予選はスイス、コソボ、スロベニアと同じB組に入ったが0勝2分け