[3.31 KIRIN WORLD CHALLENGE 日本 1-0 イングランド ウェンブリー]日本代表は31日、キリンワールドチャレンジでイングランド代表と対戦し、1-0で勝利した。主力中心で臨んだ前半は互角の戦いを演じ、前半23分にMF三笘薫が先制ゴール。数多くの選手交代を行った後半は防戦一方となったが、かろうじてリードを守り切り、聖地ウェンブリー・スタジアムでサッカーの母国相手に歴史的初勝利を挙げた。日本は28日のスコットランド戦