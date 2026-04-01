この記事をまとめると ■2026年2月の車種別新車販売台数が公開されN-BOXが2025年度の首位をほぼ確実にした ■軽は供給安定と訴求力で上位を争う構図となっている ■登録車はトヨタ勢が引き続きランキングを支配している 軽も総合も頂点は揺るがず 登録車については自販連（日本自動車販売協会連合会）から、軽自動車については全軽自協（全国軽自動車協会連合会）から、それぞれ2026年2月単月締めでの車名（通称名）別新車販売台