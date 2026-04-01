世界的ダンサーのYUMEKI（26）が3月31日深夜に放送されたテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。日本に帰国した際に必ず食べるものを明かした。YUMEKIは10代のころからダンサーとして活動。韓国を拠点に置き、「EXO」や「Kep1er」など、名だたるK―POPアイドルの曲のコレオグラフィーを手がけた。昨年は韓国のオーディション番組「BOYS2PLANET」に練習生として挑戦し話題となった。最初の心理