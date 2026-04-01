群馬県桐生市宮本町の吾妻公園で４日に始まる恒例のチューリップまつりが、花のない状態で開かれることになった。球根約１万個がシカによる食害で全滅したためだ。花苗の配布や写生大会などのイベントはあるが、主催する公園は「開花を楽しみにしてくれた市民に申し訳ない」としている。今年で６２回目となるまつりではこれまで、園内１４か所の花壇を約１万本のチューリップが彩り、毎年約３万人の人出でにぎわった。公園は