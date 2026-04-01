◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 9-0 ロッテ(31日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムの細野晴希投手が史上91人目のノーヒットノーランを達成。プロ野球史上に残る快投でチームに今季初勝利をもたらしました。初回の立ち上がりは四球を与えたものの、2回以降は奪三振ショーを披露。9回2アウトからはファーストゴロを清宮幸太郎選手がエラーしますが、それでも動じずに藤原恭大選手をこの日12個目となる三振に。9回128球、12奪三