中東情勢の悪化を受け、高騰していたガソリン価格が2週連続で値下がりし、170円程度になりました。経済産業省は3月30日時点のレギュラーガソリンの全国平均店頭価格を公表し、速報値は、前の週に比べて7円50銭安い、1リットルあたり170円20銭となりました。2週連続の値下がりです。ガソリン価格は、3月16日に過去最高の190円台となっていましたが、政府が価格を170円程度に抑えるため、19日から石油元売り各社への補助金の支給を始