フィギュアスケート世界選手権を終え、3月31日に帰国した中井亜美選手が現役引退した坂本花織選手の存在を語りました。今季シニアデビューをはたし、トリプルアクセルを武器にミラノ・コルティナ五輪では銅メダルを獲得した中井選手。「長いシーズンを過ごした。今シーズンは今までの自分自身を大きく変えるシーズンになった、それをうまく走り抜けたのはよかった。オリンピックでメダルをとれるという一つの夢を叶えて本当にいい