俳優・寺本莉緒が、デビュー10周年を記念した2nd写真集『RIO』を発売する。「ミスマガジン2018」でミスヤングマガジンを受賞し、グラビア界で大きな注目を集めた寺本。その後は俳優としての活動に軸足を移し、Netflixシリーズ『サンクチュアリ -聖域-』やNHK連続テレビ小説『おむすび』など話題作への出演を重ねてきた。そして今回、約5年ぶりにグラビア撮影に挑んだ。これまで「区切りのいいところまではしっかりと演技に向き合