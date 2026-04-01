高石あかりが主演した連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフの第1話「オサワ、スイーッチョン。」（後編）が31日に放送され、庄田（濱正悟）がサワ（円井わん）に本音を打ち明けると、ネット上には「キュンッ」「ニヤニヤがとまらん」「胸がいっぱい」などの反響が寄せられた。【写真】庄田（濱正悟）の掃除の仕方に不満が募るサワ（円井わん）『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（トミー