サッカー国際親善試合サッカー日本代表は31日（日本時間4月1日）、英ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦し、三笘薫の決勝点で1-0と勝利した。FIFAランキング4位の強豪国から大金星を飾った中で、イングランドのある大記録を止めていた。日本は前半、イングランドに押し込まれる場面もあった中で同23分、カウンターを発動。左サイドの中村敬斗がゴール前へグラウンダーのクロスを送