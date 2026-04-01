NMB48元メンバーでタレントの本郷柚巴が、3月30日にInstagramを更新し、ショートカットにして初めてというグラビア撮影に臨む姿を公開し、反響が集まっている。【写真】ショートヘアでの初グラビアに臨む本郷柚巴昨年3rd写真集『いつのまに、』をリリースし、それと前後して、長かった髪をばっさり切って話題を呼んだ本郷。この日は、今週発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）に表紙で掲載されたことを告知し、「ショートにし