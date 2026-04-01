1度も勝ったことのない競争馬を1着にしたい。愛知のママさん調教師に密着しました。 宮下瞳さん、48歳。 2人の男の子を育てるお母さん。 しかし、もう一つの顔が―― 競走馬を育てる新人の調教師です。 この春、最初の試練が―― 「春までには勝っていただけると…」(馬主） 「がんばります」(調教師 宮下瞳さん) 託されたのは、これまで1度も勝ったことがない馬の初勝利！ 「シャドӦ