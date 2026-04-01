新浜レオンが4月15日、1st EP『New Beginning』をリリースする。同EP収録新曲「LOVE しない？」のミュージックビデオが公開となった。こっちのけんとが作詞作曲を手掛けた新曲「LOVE しない？」は、“もしも新浜レオンというアニメ作品が昭和にあったら、そのオープニング曲はどうなるか？”をテーマに制作されたもの。こっちのけんとらしさをメロディーに残しつつ、新浜レオンの低⾳ビブラートが映える同曲レコーディングに