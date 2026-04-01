◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日、英ロンドン＝ウェンブリー）日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。＊＊＊イングランド相手の歴史的勝利により、日本はＷ杯優勝経験国（８か国）から７か国目の勝利となった。ウルグアイには通算２勝（９６年親善試合、１８年親善試合）をマークしており、ザッケローニ監督率いるザックジャ