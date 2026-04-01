「イングランドのワールドカップに向けたウォーミングアップは敗北で終わる」日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムでイングランド代表と対戦し、1−0で勝利した。英衛星放送「BBC」は「イングランドは初めてアジアのチームに敗れる」と公式Xで伝えた。「サッカーの母国」として知られるイングランドだが、日本との対戦成績は過去3試合で2勝1分けとなっていた。通算4試合目となったゲームでは、前半23分