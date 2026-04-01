イングランド代表が日本代表に0-1で歴史的敗戦を喫した日本代表は4月1日（現地時間3月31日）、ウェンブリースタジアムで行われた国際親善試合でイングランド代表と対戦し、1-0で勝利した。1995年の初対戦から4試合目で日本に史上初の白星を献上したイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は試合後、英衛星放送局「BBC」に対して「当然、痛手です。負けるのはいつだって苦痛ですし、ホームで敗れるのは非常に辛い」と語った。