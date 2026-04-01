日本人画家・藤田嗣治（1886―1968）は、第一次世界大戦時代のパリで、乳白色の画面に墨の線で女性を描いて人気を博しました。しかし、藤田は猫の画家としてもすぐれていました。猫は彼にとってサインのようなものだったそうで、猫を単体で描いたものはもちろん、女性画にも自画像にも頻繁に猫を描き入れています。そして、藤田のポートレート写真にも猫を抱いた姿を映した作品が多く、猫の方が目立っていることさえあります。本