中東情勢の悪化に伴い、石油の供給不安が高まっている。そのような中、元経産官僚で、日本人で初めて国際エネルギー機関（IEA）事務局長を務めた田中伸男氏は、IEAの現事務局長ファティ・ビロル氏の言葉を借りつつ、「石炭・石油の時代から、『電気の時代』へと急速に移行している」と述べる。【画像】世界のエネルギー事情について説明する田中伸男氏◆◆◆国家戦略としての「脱炭素」IEAが設立されたのは、1974年の