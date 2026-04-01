【タンパ（米フロリダ州）共同】米国自動車協会（AAA）は3月31日、レギュラーガソリンの全米平均価格が1ガロン（約3.8リットル）当たり約4.02ドル（約640円）になったと公表した。米メディアによると、4ドルの大台を突破したのは、ロシアのウクライナ侵攻で原油供給が懸念された2022年8月以来約3年7カ月ぶり。米イスラエルとイランの交戦で国民の負担が膨らんでいる。車社会の米国では、ガソリン価格が物価の負担感を左右する