上方落語家の桂二葉（39）が3月31日、自身のXを更新。弟が執筆した書籍を公開。「弟さんもやっぱりすごいね」といった反響が寄せられた。【写真】探偵らしいポーズをキメる桂二葉&永見大吾二葉は「弟が書いた本。本屋さんで見つけて、買いました。勉強しよ」とつづり、臨床心理士・社会学者の西井開氏の『転落男性論』（金剛出版）の画像を投稿した。西井氏は『「非モテ」からはじめる男性学 』(集英社新書) を刊行するな