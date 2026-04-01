何が変わる？「子どもの利益」確保するための共同親権共同親権の導入を柱とする改正民法が4月1日、施行されました。親権のあり方が変わるのは戦後初めてで、実に78年ぶりです。「子どもの利益」を重んじた法改正ですが、共同親権の導入をめぐっては、議論が始まった時から「DVや虐待が続くのではないか」など、懸念も寄せられてきました。共同親権の導入で何が変わるのか？ポイントを解説します。（TBSテレビ報道局社会部・永橋風