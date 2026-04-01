◇国際親善試合イングランド0―1日本（2026年4月1日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）と対戦。史上4度目の対戦で初勝利を挙げた。一方のイングランドはアジア勢との対戦で初黒星となった。イングランドのトーマス・トゥヘル監督は英BBCに対し「もちろん悔しい。負けるのはいつだって辛いものだが、ホームで負けるのは特に辛い」とコメン