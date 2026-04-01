「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）広島は敵地でヤクルトとの“全勝対決”に敗れ、開幕からの連勝は３で止まった。厳しいゲーム展開となった中、坂倉将吾捕手（２７）が０−６の六回２死満塁で走者一掃の左越え二塁打。開幕から「７番・捕手」でスタメン出場を続ける“扇の要”の意地の一打は、チームにとっても次戦につながる１本になった。神宮の夜空に、力強く拳を突き上げた。勝負どころで、ようやく飛び出した