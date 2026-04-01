日本テレビ系『X秒後の新世界』（後10：00〜後11：00）が31日に放送され、TBSの人気バラエティー番組で多くの芸能人が狙った人気商品のその後を探った。【貴重写真】懐かし過ぎる…！笑顔を見せる関口宏＆渡辺正行＆ホンジャマカこの日番組ではTBSで1992年から2011年まで続いた人気番組『関口宏の東京フレンドパーク』を調査。同番組内ではラストにダーツで獲得商品を決める企画がおなじみだったが、目玉商品だったパジェロに