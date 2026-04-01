巨大なロシア軍機2機が秋田県沖まで飛行防衛省・統合幕僚監部は2026年3月27日、ロシア軍の哨戒機2機を確認したと発表し、空自機が撮影した当該機の画像を公開しました。【画像】デカい！これが空自機が撮影したロシア軍機です今回確認されたのは、Tu-142哨戒機が2機。これらの機体は27日の午前から午後にかけて、大陸方面から飛来し、オホーツク海を経由して日本海を秋田県沖まで飛行したとのこと。その後反転し、大陸方面へ飛