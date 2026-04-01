ギターアンプそのもののような圧倒的な存在感と総出力500W、最大出力音圧レベル127DB@1Mのブっ飛んだサウンドで話題を集めたMarshall（マーシャル）初のパーティスピーカー「Bromley 750（ブロムリー750）」に弟分モデルが登場！ 個性はそのまま、ひと回りコンパクトになった「Bromley 450」（11万9990円）がMarshallの公式オンラインショップにて発売中で、家電小売店では4月下旬より販売開始予定です。本体サイズは366×261×492