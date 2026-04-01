グリーンフィールド・アドバイザーズは、ネストホテルジャパンを完全子会社化した。海外投資家へのアドバイザリー業務やアセットマネジメント業務を手掛けるグリーンフィールド・アドバイザーズは、2013年に投資家と共同出資によりネストホテルジャパンを設立していた。2025年12月と今年3月に、他の株主から株式を追加取得した。ネストホテルジャパンは、国内で「The Nest」、「bespoke hotel」、「Nest hotel」など5つのブランド