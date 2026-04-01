現地３月31日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦。これまで通算０勝１分け２敗と一度も勝利したことがなかったなか、１−０で接戦を制して新たな歴史を刻んだ。この一戦で決勝点をマークしたのが、三笘薫だ。23分、自陣でボールを奪うと、ドリブルで持ち運び、左サイドの中村敬斗に展開。そのままゴール前に走り込み、中村の左からの折り返しに反応しダイレクト