森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合で強豪イングランド代表とロンドンのウェンブリー・スタジアムで対戦。23分に三笘薫のゴールで先制すると、最後までこの１点を守り切り、１−０で勝利した。試合後のフラッシュインタビューで、森保監督は「本当にイングランドは強いチームで苦しい展開も多かったですが、選手たちが粘り強く勝っていくこと。みんなが辛抱強く勝って行くのを実践してくれた」と振り返っ