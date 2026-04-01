ウェンブリーでイングランドを下す快挙。森保ジャパンは完全アウェー地でしっかりと結果を出した(C)Getty Images日本代表が新たな扉を開いた。イングランド代表との親善試合に挑んだ日本代表は、敵地ウェンブリーで1−0の勝利。ワールドカップ優勝候補の“母国”の聖地で、高らかに凱歌を挙げた。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像日本は三笘薫の右足で前半