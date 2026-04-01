今井の実力は確か。現地の環境に順応できれば力を発揮するはずだ(C)Getty Imagesアストロズの今井達也はメジャー初登板となった現地時間3月29日のエンゼルス戦で、3回を投げ切ることが出来ず降板と、デビュー戦は厳しい結果に終わった。【動画】ゲレーロJr.もベンチから乗り出した、岡本の豪快なメジャー初アーチシーン2回まで無失点で切り抜けるも、3回には2つの四球や、マイク・トラウト、ホルヘ・ソレア、ジョー・アデルの