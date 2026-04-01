現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月17日に回答があった東京都在住64歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：64歳女性同居家族構成：本人、長男（24歳）住居形態：賃貸居住地：東京都現役時の職業：専業主婦現役時の年収：0円現在の預貯金：1500万円、リスク資産：500万円これまでの年金加入期間：国