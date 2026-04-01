阿部慎之助監督率いる巨人は、開幕カードの阪神戦を1勝2敗で終えた。ドラフト1位ルーキーが快投を見せる一方で浮き彫りになった王者との距離感。このままスタートダッシュにつまずくのか、それとも巻き返すのか。巨人が最速で浮上するための“絶対条件”は――。【写真】ため息がせつない…虚ろな表情で楽天との契約解除を語る田中将大阪神との“リアル戦力差”は…阿部監督はドラフト1位の竹丸和幸を巨人では64年ぶりとなる新