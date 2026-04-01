4月スタートのきょう1日（水）も、桜を濡らす雨が降りそうです。新社会人の皆さんは、きょう1日（水）が入社式という方がほとんどかと思います。朝に雨が降っていなくても、雨具を忘れずにお持ちください。■関東は午後から雨お花見は午前のうちにきょう4月1日（水）も西から低気圧や前線が近づきます。西から雨のエリアが広がり、関東は昼過ぎから雨具の出番になりそうです。関東のお花見は午前中の方がいいでしょう。夜は東北で