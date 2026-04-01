イラン情勢をめぐり、3月31日夜、新しい情報が入ってきました。アメリカのトランプ大統領がSNSで「石油はアメリカから買うか、海峡に行って自分で取りに行け」などと投稿しました。■トランプ大統領「大変な部分は終わった」大きな爆発音とともに数多くの火のかたまりと爆煙があがっています。アメリカ軍がイラン中部・イスファハンを攻撃した映像が公開されました。爆発の規模は大きく、複数の場所で爆発が起きていることが分かり