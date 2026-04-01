アメリカのトランプ大統領は31日、SNSで、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖で影響を受けている国に対して非協力的だと不満を示し、自力で石油を調達するよう求めました。アメリカのトランプ大統領は31日、SNSで、海峡の封鎖で影響を受けている国に対して「みずから戦うすべを学び始める必要がある」として自力で石油を調達するよう求めました。一方で、トランプ氏はこの投稿後、CBSの記者にホルムズ海峡の再開を迫る取り組