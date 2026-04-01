日本テレビ系でドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』(8日スタート、毎週水曜22:00〜)の制作発表会見がこのほど、都内のスタジオで行われ、波瑠、麻生久美子、胗俊太郎、作間龍斗(ACEes)、渋川清彦、田中直樹(ココリコ)が登壇した。(左から)作間龍斗、麻生久美子同作は、文学オタクのバーのママ・ルナ(波瑠)と、家庭で孤独を感じる専業主婦・沢辻涼子(麻生久美子)が出会い、大阪へ旅に出た先で殺人事件に巻き込まれるミス