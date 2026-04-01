俳優の田中麗奈が、4月3日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。28年前、「なっちゃん」のCMで一躍脚光を浴びた田中は現在45歳。10年前に結婚し、現在は6歳になる女の子のママでもある。娘はテレビに出演した田中を見て「今日はいい事言ってた」と褒めてくれるそうだが、そんな娘が３歳の頃に言った忘れられない言葉があるという。田中は5歳の時に「女優になる」と決めたそうだが、