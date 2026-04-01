女優のクララが、圧巻のグラマラスボディを披露した。3月31日、クララは自身のインスタグラムを更新。上海で開催された授賞式「2026 Asian Marine & Boating Awards」に出席した際に撮影した写真を投稿した。【写真】クララ、究極の爆裂“わがままボディ”公開された写真には、中華風のディテールが施されたホルターネックドレスを纏ったクララの姿が収められている。クララは、古典的な美しさを現代風に再解釈したスタイリン