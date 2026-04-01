作間龍斗（ACEes） ACEesの作間龍斗がこのほど、都内で行われた日本テレビ系新水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』の制作発表会見に登壇した。【写真】作間龍斗「苦労が詰まっているから、ぜひ見てほしい」と語ったプリクラと記念撮影本作は、波瑠と麻生久美子がW主演を務める「痛快文学ロードミステリー」。文学オタクのバー店主・ルナ（波瑠）と、孤独な主婦・涼子（麻生）が、旅先の大阪で発生した殺人