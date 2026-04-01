◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が決勝点を挙げた。＊＊＊イングランド代表のゲームキャプテンを務めたＤＦゲイ（マンチェスターＣ）は「自分たちを厳しく評価しないといけない。これは我々にとっての試練だ」と厳しい表情で振り返った。フォーデンのゼロトップ起用は機能せず、立ち上が