◆国際親善試合イングランド０―１日本（３１日・ウェンブリー）日本はイングランドに１―０で勝利し、サッカーの母国から歴史的な初白星を挙げた。ＭＦ三笘薫が前半２３分に決勝点を挙げた。センターサークル付近から三笘が出したパスを左サイドで受け取ったＭＦ中村敬斗は、自らエリア内まで運んで、再び三笘へグラウンダーの精密なクロス。三笘が右足ダイレクトで決めた。２８日のスコットランド戦（１〇０）から攻守で好