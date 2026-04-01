突然ですが、「外相」の正式名称知っていますか？気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「外務大臣」でした！外相とは、「外務大臣」を省略した言い方です。正式には内閣を構成する国務大臣の一人で、外交を担当する重要な閣僚を指します。新聞やニュースでは、長い正式名称よりも簡潔で分かりやすいため、「外相」という略称がよく使われています。外務大臣の主な仕事は、日本と外国との関係を円滑に保つことです。具体的に